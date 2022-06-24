Склади, колони та РЛС. Мінцифри назвало російські цілі, про які треба повідомляти розвідці

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав актуальний перелік російських цілей, про які необхідно повідомляти українській розвідці через Telegram-бот «єВорог».

У своєму Facebook він закликав українців передавати інформації про скупчення та переміщення російських колон, позиції артилерії, склади з боєприпасами, радіолокаційні станції, транспортування техніки залізницею та польові аеродроми для гвинтокрилів.

«Зараз нашим захисникам необхідно більше інформації від народної розвідки. ЗСУ особливо потрібна інформація про техніку ворога», — зазначив міністр. Він попросив надсилати інформацію у вигляді фото або текстового опису побаченого. Після відправки необхідно видалити фото і повідомлення.