У Бучі відкрили тимчасове модульне містечко

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У Бучі Київської області відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця. Там проживатимуть люди, які втратили житло.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

«Це розміщення тимчасове — уряд, регіональна та місцева влада на сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла», — зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Загалом у Бучі в модульних містечках на трьох локаціях планують розмістити 704 людини.