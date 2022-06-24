У Бучі відкрили тимчасове модульне містечко
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Бучі Київської області відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця. Там проживатимуть люди, які втратили житло.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
«Це розміщення тимчасове — уряд, регіональна та місцева влада на сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла», — зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Загалом у Бучі в модульних містечках на трьох локаціях планують розмістити 704 людини.
- Станом на 21 червня 2022 року внутрішньо переміщеними особами зареєстровано 4 775 мешканців Бучі, з них 1 055 дітей.
- У Бучі внаслідок бойових дій пошкоджено/зруйновано 1 735 об’єктів житлового фонду, з яких 236 багатоквартирних будинків та 1 499 індивідуальних садибних будинків.