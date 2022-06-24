Чотирнадцять за добу. Армія рф за час вторгнення в Україну вбила 338 дітей

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Через російське вторгнення 338 дітей на території України загинули, а понад 610 отримали поранення. За одну добу росія вбила 14 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки немає достеменних відомостей з територій, де тривають активні бойові дії та які нині тимчасово окуповані ворогом.

За даними прокуратури, найбільше дітей постраждало в Донецькій області — 335, Харківській — 177, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 55, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 31, Сумській — 17.