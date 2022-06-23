Ситуація на фронті 23 червня: росіяни підходять до околиць Лисичанська та майже оточили Золоте — на мапах «Бабеля»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російські війська продовжують наступати у Луганській області і вже підходять до околиць Лисичанська. Також вони майже оточили міста Гірське та Золоте. Водночас ЗСУ відбили штурм Марʼїнки та ведуть бої на півдні України.

Ситуацію на фронтах 23 червня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

російські війська дещо знизили інтенсивність обстрілів регіону;

продовжуються обстріли населених пунктів на північ від Харкова та біля Печенізького водосховища;

також активно обстрілюються населені пункти неподалік Барвінкового.

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Донбас

окупанти знову спробували просунутися вздовж траси М03 на Слов’янськ, українські військові утримують позиції на рубежі Краснопілля — Долина — Богородичне;

тривають бої в Сєвєродонецьку та навколишніх селах; ЗСУ відбили штурм росіян біля Борівського;

російські війська продовжують наступ із двох боків — із Врубівки та Тошківки в напрямку Лисичанська; росіяни захопили Миколаївку та Лоскутівку, тривають бої за Рай-Олександрівку і Білу Гору;

також окупанти поступово заходять у Гірське та Золоте, які майже опинилися в оточенні;

на південь від Попасної росіяни намагалися наступати в напрямку Клинового та Вершини, але зазнали втрат і відступили;

армія рф спробувала наступати також у районі Мар’їнки, але ЗСУ відбили штурм;

на південь від Вугледару продовжуються бої в районах сіл Павлівка та Шевченко.

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Південь

російські диверсійно-розвідувальні групи спробували діяти неподалік Великої Новосілки в районах сіл Времівка та Новосілка, але їх оперативно виявили та змусили відійти із втратами.

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Херсонщина

у Херсонській області тривають позиційні бої, росіяни обстрілювали райони населених пунктів Добрянка, Миколаївка, Трудолюбівка та Князівка на півночі області.