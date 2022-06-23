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Ситуація на фронті 23 червня: росіяни підходять до околиць Лисичанська та майже оточили Золоте — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Російські війська продовжують наступати у Луганській області і вже підходять до околиць Лисичанська. Також вони майже оточили міста Гірське та Золоте. Водночас ЗСУ відбили штурм Марʼїнки та ведуть бої на півдні України.

Ситуацію на фронтах 23 червня дивіться на мапах «Бабеля».

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