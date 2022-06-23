Розвідка: Росіяни планують провести «референдуми» в Херсонській та Запорізькій областях 11 вересня

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Херсонська міська рада

Російські окупанти готуються до проведення незаконного «референдуму» на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей 11 вересня. У цей день у самій росії заплановані вибори.

Про це пише Центр національного спротиву, який був створений українською розвідкою для Руху опору на окупованих територіях.

«Росіяни навіть призначили дату — 11 вересня. Саме в цей день росіяни мають провести так званий єдиний день голосування, де, крім фейкового референдуму, будуть відбуватись фейкові вибори в росії. Приблизно в ці дні на окупованих територіях також має розпочати роботу російський Промсвязьбанк», — йдеться в повідомленні.

Однак у Центрі зазначають, що на заваді цьому став спротив місцевих мешканців. Зокрема, для окупаційних адміністрацій не вистачає працівників, тому їх завозять з росії та щомісяця змінюють на нових.