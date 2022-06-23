Премʼєр Естонії: Згідно зі стратегією НАТО, у разі нападу рф країнам Балтії довелося б чекати на деокупацію щонайменше пів року

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Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас розкритикувала нинішню стратегію НАТО із захисту країн Балтії. На її думку, у разі нападу росії її країна може бути стерта з лиця землі.

Про це повідомляє естонське видання ЕЕЕ з посиланням на інтервʼю Каллас The Financial Times.

Каллас заявила, що згідно з нинішньою стратегією НАТО, країни Балтії можуть залишатися під російською окупацією протягом 180 днів. Каллас зазначила, що з моменту російського вторгнення в Україну пройшло понад 100 днів, і вже є приклад Бучі.

«Якщо порівнювати розміри України та країн Балтії, це означало б повне знищення наших країн і культури… Ті, хто був у Таллінні, знають наше Старе місто та його багатовікову історію, — усе це було б стерто з лиця землі, зокрема й наші люди, наш народ», — сказала Каллас.