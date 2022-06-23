Київрада обʼєднала університет імені Грінченка з Київською академією мистецтв

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Столична влада включила до складу Київського університету імені Бориса Грінченка муніципальний заклад вищої освіти «Київська Академія мистецтв».

Про це повідомила Київрада.

За таке рішення на пленарному засіданні проголосував 61 депутат. Мета об’єднання — «продовжити процес створення потужного муніципального вишу, який зможе конкурувати за рівнем освіти з європейськими університетами».

«Це відкриє додаткові можливості для вихованців Київської дитячої Академії мистецтв ім. М. І. Чембержі, які отримають можливість продовжити свою освіту у ВНЗ із потужною матеріально-технічною базою та сильним викладацьким складом. Об’єднання матеріальних ресурсів та людського потенціалу забезпечить кращу якість освіти — це економічно доцільно, оскільки сприятиме подальшому розвитку інфраструктури та дозволить підвищити ефективність управління», — зазначив заступник голови Київміськадміністрації Валентин Мондриївський.

Він додав, що у воєнний час також необхідно врахувати зміни демографічної ситуації, зокрема зменшення кількості вступників. Об’єднання закладів має сприяти зростанню конкурентоспроможності столичного університету та підвищенню його позицій у міжнародних та національних рейтингах університетів, а також розширити можливості для міжнародної співпраці, зокрема участі у грантових програмах.