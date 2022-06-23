«Такої немає навіть у Бундесверу». Посол України в Німеччині розповів про контракт на закупівлю німецької системи ППО

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що Україна підписала контракт на створення та поставку німецької системи ППО IRIS-T. Загалом їх планують придбати 10 штук.

Про це він повідомив в інтервʼю Укрінформу.

«Я сподіваюся на підтримку з боку Берліну у закупівлі подальших 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною», — наголосив Мельник.

Він особисто подякував канцлеру Олафу Шольцу за те, що Україна уклала перший контракт із виробником на €178 мільйонів. Ці кошти надасть німецький уряд.

«До речі, навіть у Бундесверу немає поки такої ППО», — зазначив посол.

Також Мельник розповів, що зараз Україна очікує дозвіл від уряду Німеччини на придбання ще 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.