Нацполіція розслідує вже понад 19 тисяч проваджень за фактами воєнних злочинів росіян

Новини

Стас Козлюк / «Бабель»

Нацполіція розпочала понад 19,1 тисячу кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян.

Про це під час брифінгу 23 червня заявив Олексій Сергєєв, начальник департаменту оперативного реагування Націполіції.

З цих 19 тисяч — найбільше за такими статтями Кримінального кодексу:

порушення законів та звичаїв війни (стаття 438) — 13 136;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (110) — 4 997;

колабораційна діяльність (111-1 ) — 830.

Щодня поліцейські відпрацьовують людей, які причетні до співпраці з окупантами чи до диверсантів. Так, правоохоронці відпрацювали понад 56 тисяч людей, за результатами перевірки майже 2,5 тисячі — передали до СБУ, 146 — заарештували та 172 повідомили про підозру.

Наприклад, нещодавно у Києві затримали двох громадян України, у яких виявили фото залізничної інфраструктури столиці. У Шевченківському районі затримали жінку, у якої були фото блокпостів. У Дніпровському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з бойовиками так званих «л/днр».