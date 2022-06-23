У ДПСУ запевняють, що росія не створила ударні угруповання для нового наступу на Чернігівську та Сумську області

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Армія росії не створила ударних угруповань на кордонах Чернігівської та Сумської областей, тому наразі загрози нового наступу на ці регіони немає. Там ворог утримує певну кількість військ та обстрілює прикордонні райони для того, щоб не допустити перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки.

Про це на брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Росія продовжує утримувати підрозділи збройних сил в окремих районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації присутності та сковування дій наших підрозділів Сил оборони. Формування ворогом ударного угруповання для відновлення наступу на даний момент не спостерігається», — наголосив він.