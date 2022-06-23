Екснардепу ігорю маркову повідомили про підозру у колабораціонізмі

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Правоохоронні органи повідомили про підозру у колабораціонізмі (ч. 6 ст. 111-1 КК) колишньому народному депутату ігорю маркову.

Про це повідомляють СБУ, поліція і столична прокуратура.

Правоохоронці не називають ім’я екснардепа, але на фото чітко вгадується марков, який неодноразово виступав на російських пропагандистських каналах. Про те, що підозру повідомили Маркову, пишуть і низка ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними слідства, народний депутат Верховної Ради VII скликання у 2014 році виїхав на територію росії, де вів антиукраїнську діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення військ росії з 15 по 19 березня 2022 року він перебував на окупованій території Київської області, де підтримував дії окупантів, а його публічні висловлювання поширювали федеральні канали рф.

15 травня підозрюваний виступав на російському телеканалі і підтримував окупацію частини України.