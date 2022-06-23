Компанія Nike повністю йде з російського ринку
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Thomas Serer / Unsplash
Американський виробник спортивного одягу Nike повністю йде з росії — через три місяці після припинення своєї діяльності там.
Про це повідомляє агентство Reuters із посилання на лист компанії.
«Nike вирішила залишити російський ринок. Нашим пріоритетом є забезпечення повної підтримки наших співробітників, поки ми відповідально скорочуємо нашу діяльність у найближчі місяці», — йдеться у повідомленні компанії.
Nike заявила 3 березня, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів у відповідь на російське вторгнення. У травні російські ЗМІ повідомили, що Nike не продовжила угоду з найбільшим покупцем франшизи в країні.