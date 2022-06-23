В Україну вже прибули американські реактивні системи залпового вогню HIMARS

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України. Він подякував за це міністру оборони США Ллойду Остіну.

Про це Резніков написав у своєму Twitter.

«Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнє для деяких з них», — наголосив міністр.

HIMARS — це американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі та з пусковою установкою на шість ракет. Поки що Україні дають лише снаряди дальністю в 70 кілометрів. Також HIMARS може стріляти однією балістичною ракетою на дальність в 300 км — але Україні наразі таких ракет не дають.