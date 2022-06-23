Глава Харківської ОВА заперечив доцільність масової евакуації харківʼян

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Юрій Паливода / «Бабель»

Наразі масова евакуація із Харкова не потрібна, оскільки ЗСУ тримають позиції на всіх напрямках.

Про це сказав в ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Щодо евакуації. Наразі такої необхідності і безпосередньо передумов для неї немає. Військова обстановка важка, але контрольована. Наші Збройні сили тримають свої позиції на півночі, на північно-східному, Ізюмському напрямках. Тому говорити, що місту Харкову потрібна евакуація, абсолютно передчасно, абсолютно необґрунтовано. Разом із тим перебувати на вулицях Харкова дійсно небезпечно, тому ми закликаємо людей усе ж таки дослухатися до сигналів тривоги та знаходитися в укриттях», — сказав Синєгубов.