Глава Харківської ОВА заперечив доцільність масової евакуації харківʼян
- Автор:
- Софія Телішевська
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Юрій Паливода / «Бабель»
Наразі масова евакуація із Харкова не потрібна, оскільки ЗСУ тримають позиції на всіх напрямках.
Про це сказав в ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Щодо евакуації. Наразі такої необхідності і безпосередньо передумов для неї немає. Військова обстановка важка, але контрольована. Наші Збройні сили тримають свої позиції на півночі, на північно-східному, Ізюмському напрямках. Тому говорити, що місту Харкову потрібна евакуація, абсолютно передчасно, абсолютно необґрунтовано. Разом із тим перебувати на вулицях Харкова дійсно небезпечно, тому ми закликаємо людей усе ж таки дослухатися до сигналів тривоги та знаходитися в укриттях», — сказав Синєгубов.
- 20 червня радник голови ОП Олексій Арестович радив харківʼянам виїжджати з міста і вивозити дітей, оскільки обстріли Харкова «це надовго». За його словами, угруповання окупантів у Бєлгородській області на кордоні з Україною досягло стадії операційної готовності і може бути залучене для посилення наступу на Харків.