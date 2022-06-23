«Шкодить ЗСУ». У Міноборони відреагували на інформацію про «штурм» Херсону
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- Костя Андрейковець
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У Міністерстві оборони відреагували на повідомлення про «успіхи» ЗСУ в окупованому Херсоні, які поширювали колишні депутати.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що поширення такої інформації шкодить Збройним силам.
«Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати в соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією в цілому, бо мають уяву лише про фрагмент [...]. І цим шкодять ЗСУ. Інформація про звільнення або втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною», — написала Маляр.
Вона додала, що в умовах воєнного часу інформація свідомо подається із запізненням, що обумовлено військовою доцільністю.
- 22 червня колишній депутат Верховної Ради Віталій Купрій з посиланням на власні джерела повідомляв, що українські військові зайняли чотири вулиці Херсону. Інший екснардеп Ігор Мосейчук написав у Telegram, що в Херсоні слід чекати «хороших новин».