Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Дніпропетровській області, яка тривала 4 доби
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі, яка сталася 18 червня внаслідок російського ракетного удару.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Резервуари з мазутом і паливом гасили понад 108 годин. Ворожа атака забрала життя трьох людей. Ще 14 людей отримали опіки та поранення, восьмеро з них у лікарні.