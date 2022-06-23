​Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Дніпропетровській області, яка тривала 4 доби

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Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі, яка сталася 18 червня внаслідок російського ракетного удару.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Резервуари з мазутом і паливом гасили понад 108 годин. Ворожа атака забрала життя трьох людей. Ще 14 людей отримали опіки та поранення, восьмеро з них у лікарні.