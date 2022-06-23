Twitter тестує функцію довгих нотаток

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Компанія Twitter почала тестувати у своїй соцмережі функцію для написання довгих нотаток — Notes.

Про це пише TechCrunch.

За допомогою Notes користувачі зможуть створювати довгі статті з розширеним форматуванням і медіафайлами, якими можна ділитися не тільки у Twitter, але й на інших платформах за допомогою унікальних посилань.

У стрічці Notes відображатиметься як твіт із карткою статті. Щоб подивитися повний текст, на неї потрібно буде натиснути. Статті мають обмеження: заголовок не більше ніж 100 символів, а текст — не більше ніж 2 500 слів. Текст можна буде редагувати в будь-який час.