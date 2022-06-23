Армія рф укотре обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів», двоє людей поранені

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Уночі ворог шість разів ударив по житлових кварталах Криворізького району Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

В Апостоловому поранено двоє людей, їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води.

На вулицях та подвірʼях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники перевели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. Наразі виявили вже 16 касетних елементів.

«Прошу місцевих бути обачними. І за жодних умов не чіпати підозрілі предмети», — зазначив глава області.