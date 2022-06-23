Росія зосередила в Чорному морі пʼять носіїв крилатих ракет типу «Калібр»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.
Про це в ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають пʼять носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр», сумарний залп яких становить до 40 ракет.