Це провокація. Глава Рівненщини просить людей не ходить у білоруські ліси по ягоди
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
adrian / Unsplash
Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль закликав мешканців області не заходити на територію білорусі для збору ягід.
«Нещодавно керівництво республіки білорусь в односторонньому порядку дозволило українцям відвідувати ліси білорусі для збору дикорослих ягід. Це провокація. Прохання свідомо до цього поставитися і не перетинати державний кордон у звʼязку з тим, що з української сторони він закритий», — сказав очільник ОВА.
За його словами, в лісах Рівненщини рада оборони області визначила зони, де можна збирати ягоди. Лише в деяких громадах це заборонено.
- До російського вторгнення жителі прикордонних із білоруссю районів улітку могли вільно перетинати державний кордон для збору грибів і ягід. Як відомо, нині ця країна виступає на боці агресора, дозволяючи розміщувати на своїй території війська рф, а також ракетні комплекси та бойову авіацію, які завдають ударів по Україні.