Це провокація. Глава Рівненщини просить людей не ходить у білоруські ліси по ягоди

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Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль закликав мешканців області не заходити на територію білорусі для збору ягід.

«Нещодавно керівництво республіки білорусь в односторонньому порядку дозволило українцям відвідувати ліси білорусі для збору дикорослих ягід. Це провокація. Прохання свідомо до цього поставитися і не перетинати державний кордон у звʼязку з тим, що з української сторони він закритий», — сказав очільник ОВА.

За його словами, в лісах Рівненщини рада оборони області визначила зони, де можна збирати ягоди. Лише в деяких громадах це заборонено.