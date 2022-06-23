Британська розвідка вважає, що рф вичерпує ресурс для наступу. Джонсон наполягає на оснащенні України для контрнаступу

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Велика Британія вважає, що найближчими місяцями наступ росії сповільниться, і до того моменту Україна має бути забезпечена західною зброєю, що перейти у контрнаступ.

Про це заявив премʼєр-міністр країни Борис Джонсон в інтервʼю групі європейських видань, пише Reuters.

«Наша служба військової розвідки вважає, що в найближчі кілька місяців росія може дійти точки, в якій більше не буде жодного руху вперед, тому що вона вичерпає свої ресурси», — сказав Джонсон.

За його словами, тоді необхідно допомогти українцям «переламати динаміку». «Я аргументуватиму це на саміті «Великої сімки» (25—26 червня). Оскільки українці спроможні розпочати контрнаступ, його потрібно підтримати. Технікою, яку вони вимагають від нас», — додав він.

На запитання, як виглядатиме перемога України чи поразка Путіна, Джонсон відповів: «Щоб ми хоча б відновили статус-кво, який був до 24 лютого, і щоб російські війська були відкинуті з районів, у які вони вторглися».