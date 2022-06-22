Начальник ГУР Буданов підтвердив факт замаху на нардепа-колаборанта ковальова

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Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив факт підриву авто нардепа-колаборанта олексія ковальова на окупованій частині Херсонщини.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

«Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. У якому стані цей колаборант та зрадник — зʼясовуємо», — сказав він.

У середу Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ», заявив про загибель ковальова, але підтверджень своїх слів не надав. «За попередньою інформацією, у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився у Херсоні і розповідав, що «россия тут навсегда». Чекаємо на офіційне підтвердження», — написав він. Херсонська ОВА також назвала цю інформацію фейком.