В Україні створюють бойову річкову флотилію. Перший дивізіон вже заступив на службу на півночі

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Військово-морські сили Збройних сил України створюють на річці Дніпро флотилію з кількох дивізіонів річкових бойових катерів. Перший дивізіон вже заступив на службу на півночі нашої країни.

Про це АрміяInform розповів командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Перший дивізіон річкових катерів створили у березні за ініціативи та підтримки командування Сухопутних військ. Для цього дообладнали катерний склад та підготували людей за допомогою іноземних партнерів.

Неїжпапа повідомив, що сформований дивізіон знаходиться у підпорядкуванні Сил оборони Києва і виконує завдання у прирічкових операційних районах.

Важливість такого дивізіону, за словами Неїжпапи, важко переоцінити з огляду на сусідство з білоруссю, яка допомагає росії у війні проти України. Крім того, білорусь має подібний річковий дивізіон у Пінську та базу в Лоєві, на самому кордоні. Це 19 суден військово-річкового флоту. Тому укріплення півночі України на річках є важливим кроком.

«Навчання і набуття спроможностей цих дивізіонів у найкоротший термін — одна з наших першочергових задач на річках. Нині ворог перебуває на півдні Дніпра, і ми повинні мати відповідні сили та засоби, які зможуть протистояти противнику на нашій головній водній артерії. Ми будемо продовжувати нарощувати свої зусилля не тільки на цьому напрямку, а вздовж усієї річки Дніпро завдяки будівництву нових катерів і отримання катерів від наших іноземних партнерів. Сподіваюся, що надалі на Дніпрі з’явиться флотилія річкових катерів, яка налічуватиме декілька дивізіонів, що розміщуватимуться у різних містах», — розповів Неїжпапа.

Він додав, що ВМС не забуває і про Дунай та Бузько-Дніпровсько-лиманський канал, де тривають запеклі бої на воді.