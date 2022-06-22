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Ситуація на фронті 22 червня: росіяни обстрілюють Харківщину, а ЗСУ відбили їхній штурм районі Новобахмутівки — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Російські окупанти другий день поспіль обстрілюють Харківську область. На Донбасі тривають бої за місто Сєвєродонецьк і сусідні села, а тим часом Збройні сили України відбили штурм росіян у районі Новобахмутівки. «Бабель» на мапах показує про ситуацію на фронті 22 червня.

Харківська область:

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Донбас

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На півдні України ситуація без змін.

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Генштаб не повідомляє про зміни на Херсонському напрямку, але зазначає про спроби росіян не допустити просування підрозділів ЗСУ. Це може свідчити про певні непублічні контрнаступальні дії.

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