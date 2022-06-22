Ситуація на фронті 22 червня: росіяни обстрілюють Харківщину, а ЗСУ відбили їхній штурм районі Новобахмутівки — на мапах «Бабеля»

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Getty Images / «Бабель»

Російські окупанти другий день поспіль обстрілюють Харківську область. На Донбасі тривають бої за місто Сєвєродонецьк і сусідні села, а тим часом Збройні сили України відбили штурм росіян у районі Новобахмутівки. «Бабель» на мапах показує про ситуацію на фронті 22 червня.

Харківська область:

росіяни другий день продовжують масово обстрілювати область;

під обстріли потрапили Харків, Золочів і Чугуїв. Щонайменше троє цивільних загинули;

армія рф обстрілювала райони навколо Печенізького водосховища та біля Барвінкового.

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Донбас

українська армія утримує позиції на рубежі Краснопілля — Богородичне;

росіяни обстрілюють села Пришиб, Маяки, Сидорове та Донецьке, розташовані вздовж Сіверського Дінця;

тривають бої за Сєвєродонецьк і за сусідні села;

армія рф продовжує наступати з боку Врубівки та Підлісного. За непідтвердженою інформацією, ЗСУ почали відходити із Золотого та Гірського, щоб уникнути оточення;

також тривають обстріли населених пунктів навколо Бахмуту: Берестового, Яковлівки, Клинового та Вершини;

окупанти спробували наступати в районі Новобахмутівки, але їхній штурм відбили;

з’явилася інформація про невеликий контрнаступ ЗСУ на південь від Вугледару та бої навколо Павлівки.

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На півдні України ситуація без змін.

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Генштаб не повідомляє про зміни на Херсонському напрямку, але зазначає про спроби росіян не допустити просування підрозділів ЗСУ. Це може свідчити про певні непублічні контрнаступальні дії.