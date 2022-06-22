Кіркоров, Корольова та «подруга путіна». НАЗК підготувало новий список росіян для санкцій

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Нацагентство із питань запобігання корупції підготувало новий список росіян та компаній, проти яких пропонує запровадити санкції.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Новий список складається із 1018 фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни проти України. Так, НАЗК пропонує запровадити санкції проти керівництва військових підрозділів рф та «лднр», компанії оборонно-промислового комплексу та їхнє керівництво. Поміж інших, додано підприємство «Техінком», що виробляє бронежилети, та компанію «Будафон ЛТД», яка постачає для армії рф засоби радіозв’язку.

Крім того, пропонується запровадити санкції проти керівників видавництва «Ексмо», співака Філіпа Кіркорова, співачку Наташу Корольову, власника банку «Російський стандарт» Рустама Таріко та громадянки Світлани Кривоногих, яку називають подругою путіна. Жінка має активи у 7,7 мдрд рублів невідомого походження.

«Для розширення санкційних списків НАЗК формує списки осіб, яких вважає причетними до війни. Це вже 15-й перелік «кандидатів» на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ України та Офісу Генерального прокурора», — повідомили у НАЗК.