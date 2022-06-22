Міноборони: Білорусь розмістила на кордоні з Україною деревʼяні муляжі танків

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Підрозділи Збройних сил білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах деревʼяні муляжі танків.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

«З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності, підрозділи збройних сил республіки білорусь розміщують у прикордонних з Україною районах дерев’яні муляжі танків», — заявив він.

Мотузяник додав, що визначені підрозділи зс білорусі (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Основні зусилля зосереджено на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій та охороні державного кордону (до чергування залучені військовослужбовці строкової служби).