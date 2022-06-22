Від ракетного удару по Миколаєву загинула одина людина. В місті зруйнована інфрастуктура

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Унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва пошкоджені декілька будівель міста, зокрема школа. Одна людина отримала смертельні поранення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Постраждали два підприємства, приватні, на території яких перебували паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. Пʼять багатоповерхівок — у них вибиті двері в підʼїзді, вікна», — каже мер.

За його словами, на одному з підприємств сталося загоряння матеріалів, і зараз майже все місто перебуває у чорному диму. Погасити полумʼя неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.

Інформація щодо жертв і поранених ще уточнюється. Поки що відомо лише про одного загиблого. Ще двоє людей постраждали від вибухів.