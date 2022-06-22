У Сєвєродонецьку окупанти атакують позиції ЗСУ з усіх напрямків

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Керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону заявив, що захисників міста атакують з усіх напрямків.

«Фактично бої тривають у промзоні — це лінія заводу «Азот», частково навіть на території заводу, це лінія по селах прилеглих — Сиротине, Воронове, де ворог намагається атакувати постійно, продавлювати лінію оборони. Досить складно — місто і оборонні рубежі атакуються з усіх напрямків», — сказав він.

За його словами, ЗСУ стоять і відбиваються. На цій ділянці фронту українські бійці частково залучають зброю, яку надали закордонні партнери. Але озброєння дуже бракує для того, щоб відтіснити окупантів, каже Стрюк.

Також керівник ВЦА розповів, що на Луганський напрямок російське командування відправляє новомобілізованих, зокрема з «лнр». Водночас є і професійні військові, як-от кадирівці та вагнерівці.