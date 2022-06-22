Австралійський штат Вікторія першим у країні заборонив свастику

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В Австралії штат Вікторія став першим штатом, де заборонили зображення нацистської свастики.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з новим законом, людям, які навмисно демонструють цей символ, загрожує до року увʼязнення або штраф у розмірі $15 тисяч. Їх притягнуть до відповідальності лише у випадку, якщо вони відмовляться прибрати цей символ з першого разу. Є винятки для показу символу в історичному, освітньому та мистецькому контекстах. Його також можна використовувати в індуїстських, буддійських та джайнських релігійних контекстах, як це було протягом тисячоліть. Закон набуде чинності за півроку.

Премʼєр-міністр штату Ден Ендрюс заявив, що «ніхто не має права поширювати расизм, ненависть чи антисемітизм».

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Як і в багатьох країнах світу, в Австралії останнім часом спостерігається різке зростання антисемітських інцидентів. У Вікторії вже є закони проти розпалювання ненависті, але їх критикують за прогалини. Державні чиновники назвали новий закон «моментом гордості». Три інші штати заявили, що введуть аналогічні закони.

Згідно з дослідженням Тель-Авівського університету, торік кількість антисемітських інцидентів у всьому світі різко зросла. В Австралії їх було 88 лише за один місяць – національний рекорд.

У 2020 році глава розвідки Австралії попередив про «реальну загрозу» безпеці країни з боку неонацистів. Він сказав, що «невеликі осередки» правих екстремістів регулярно зустрічаються, аби вітати нацистські прапори та ділитися своєю ідеологією.