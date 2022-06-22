Білоруська армія починає «мобілізаційні навчання» біля українських кордонів

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Армія білорусі розпочинає мобілізаційні навчання неподалік кордонів України. Їх проводитимуть на базі військкоматів у Гомельській області, що межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями.

Про це пише державне інформагентство БЕЛТА.

Навчання триватимуть з 22 червня до 1 липня. Такі навчання є плановими, але торік їх проводили в Могильовській області біля російського кордону.

На навчання викличуть військовослужбовців запасу. Їхня мета — перевірити швидкість доукомплектування військкоматів. Також під час зборів із мобілізованими проведуть військові заняття.

Крім цього, у білорусі зазначають, що для створення «наближеної до реальної» обстановки залучатимуть Сили спецоперацій білоруської армії.