Британська розвідка повідомляє, що сили «днр» вже втратили 55% своїх бійців

Новини

Pierre Crom / Getty Images

Британська розвідка повідомила, що сили «днр» вже втратили приблизно 55% своїх бійців. Там повідомляють, що станом на 16 червня в окупованому Донецьку офіційно заявили про 2 128 загиблих і 8 897 поранених військових.

Про це пише Міноборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці запевняють, що це свідчить про серйозне виснаження російських сил на Донбасі, а тому найближчим часом туди перекинуть резервні підрозділи.

«Висока ймовірність того, що сили «днр» оснащені застарілим озброєнням іа технікою. З обох боків здатність формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, імовірно, стає все більш важливою для результату війни», — зазначають там.

Однак українська розвідка навіть до війни зазначала, що кількість військових першого армійського корпусу рф, як там називали сили «днр», становила трохи понад 30 тисяч осіб. До того ж на окупованому Донбасі росія з 24 лютого проводить примусову мобілізацію, завдяки чому збільшила кількість підконтрольних військових. Навіть якщо офіційні дані з Донецька правдиві, то вони можуть свідчити про втрату максимум до 30% бійців так званої «днр».