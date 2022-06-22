Армія рф за добу втратила 130 військових. Найбільших втрат росіяни зазнали на Словʼянському, Бахмутському й Авдіївському напрямках

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Війська рф за минулу добу в Україні втратили ще приблизно 130 своїх військових. Наразі загальна кількість убитих окупантів зросла до 34 230 осіб. Найбільших втрат росіяни зазнали на Словʼянському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу росіяни втратили 8 броньованих машин, один засіб протиповітряної оборони, гелікоптер, три безпілотники, 6 автоцистерн, одну одиницю спецтехніки.