Euractiv: ЄС надасть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу — проєкт рішення саміту

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Європейський Союз планує надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Таким є попередній проєкт документу, який узгодять лідери країн-членів ЄС на саміті 23—24 червня.

Про це пише Euractiv з посиланням на цей проєкт.

«Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні та Республіці Молдова статус країни-кандидата», — таким є один із пунктів підсумкового документу за результатами саміту.

Також у проєкті документу вказується, що наступні кроки лідери країн-членів ЄС ухвалюватимуть після того, як обидві країни виконають умови Єврокомісії для початку перемовин про вступ.

Очікується, що до кінця 2022 року Єврокомісія підготує перший звіт про виконання цих умов Молдовою та Україною.

Що стосується Грузії, то країни-члени ЄС теж підтримають пропозицію Єврокомісії та зазначать, що готові надати цій країні статус кандидата, якщо вона виконає певні умови.