Ранкове зведення Генштабу: Росія утримує до 3 БТГр у Брянській та Курській областях і намагається відновити наступ на Словʼянськ

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на ранок 22 червня. Окупанти утримують до трьох батальйонних тактичних груп у Брянській та Курській областях і намагаються відновити наступ на Словʼянськ.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи білоруської армії основні зусилля зосереджують на розвідці, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.

На Сіверському напрямку ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп і підрозділи повітряно-десантних військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Харківському напрямку армія рф веде повітряну розвідку, щоб виявити місця дислокації наших військ. Агресор проводив інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля.

На Словʼянському напрямку окупанти проводять тривалі обстріли, щоб створити умови для відновлення наступу на місто Словʼянськ. Ведуть штурмові дії.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку для посилення противник перегрупував війська. Українські воїни на напрямку Миронівка — Семигірʼя відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне — Катеринівка. Ворог відійшов.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії, щоб стримати дії підрозділів Сил оборони та їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні наступу наших військ. Активних дій не вів.