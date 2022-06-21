Венедіктова: В українських судах розглядаються вісім справ про воєнні злочини

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УНІАН

В українських судах наразі розглядаються вісім справ про воєнні злочини.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону.

«Всі справи, з якими ми заходимо в суд, ми в них впевнені. У нас на сьогодні є шість вироків. І це безпрецедентно швидко, тому що міжнародна спільнота вважала, що ми почнемо розслідування після закінчення війни. У нас вісім справ ще в судах, і 118 підозрюваних безпосередньо по воєнних злочинах. Ще у нас є 623 підозрюваних у справі про агресію. Це топверхівка військова, політична і пропаганди російської федерації», — розповіла Венедіктова.

Вона додала, що для України також важливий і Міжнародний кримінальний суд. «Ми працюємо, у нас є кооперація, ми розуміємо, які справи будемо завершувати тут, які справи забере прокурор в МКС», — сказала генпрокурор.