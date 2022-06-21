Уряд зобовʼязав безробітних через місяць йти на суспільно корисні роботи. За це платитимуть мінімальну зарплату

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Уряд України затвердив документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт.

Про це на засіданні уряду заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні — визначатиме місцева влада», — зазначив Шмигаль.

Держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату в розмірі мінімальної.

«Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту», — наголосив премʼєр.

Статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.

Розмір мінімальної зарплати у 2022 році становить 6 500 грн.