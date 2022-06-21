Вечірнє зведення Генштабу: російські окупати суттєво просунулися в Луганській області та закріплюються

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Генеральний штаб ЗСУ опублікував зведення станом на вечір 21 червня. Російські окупанти захопили Устинівку, Тошківку, Підлісне та Мирну Долину в Луганській області.

Про це повідомляється у Facebook Генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості. Вони обстріляли райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині.

На Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці, а також у районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону.

На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. У зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп в одну зведену БТГр.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають бої в місті Сєвєродонецьк. Ворог обстрілював райони неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне — Воронове та Метьолкіне — Сиротине українські воїни відбили. Противник відійшов.

Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, бойові дії тривають.

На напрямку Тошківка — Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також має частковий успіх у районі населеного пункту Гірське.

Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля — Комишуваха. Успіху не мав.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював українські позиції та вів повітряну розвідку БпЛА.