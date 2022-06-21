Уряд запускає програму «єРобота». Українці зможуть отримати грант на відкриття свого бізнесу

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабмін запускає нову програму «єРобота». Українці зможуть отримати до 250 тисяч гривень для відкриття свого малого бізнесу.

Про це пише пресслужба уряду.

«Будь-який українець, який має бізнес-план і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо», — зазначив премʼєр Денис Шмигаль.

За його словами, взяти участь може будь-який українець, який не працює на інших підприємствах і не має власного бізнесу. Для отримання грошей потрібно подати заявку через «Дію» або у відділені Ощадбанку разом із прикріпленим бізнес-планом.

«Протягом 10 робочих днів експерти Ощадбанку та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту, і якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на ваш рахунок», — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що ці кошти виділятимуться на окремий банківський рахунок. З нього можна буде придбати обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти або частково оплатити оренду.

Також такі підприємці матимуть право і на пільговий кредит за програмою «5—7—9» у розмірі до 2,5 млн гривень. Такі кошти можна витратити на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання або фінансування оборотного капіталу.