Суд відпустив Семена Семенченка під домашній арешт

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Сьогодні Київський апеляційний суд змінив обвинуваченому екснардепу Семену Семенченку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Захисники і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов просили випустити його під особисте зобовʼязання, суд випустив під домашній арешт.

Про це «Бабелю» повідомив прокурор Андрій Синюк.

Адвокати надали суду копії листів Буданова.

«Чи є десь оригінали цих листів, невідомо, я це питання перед судом ставив. Повного тексту рішення ще немає, проте вже зрозуміло, що цей запобіжний захід зобовʼязує Семенченка не покидати своє місце проживання цілодобово, за винятком участі в судових засіданнях. Яку користь він зможе принести фронту, сидячи цілодобово в квартирі, мені невідомо», — зазначив Синюк.

У листах ішлося, що Семенченко «має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій», тож «зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні».

Буданов зазначив, що Семенченко неодноразово заявляв про бажання взяти участь в обороні держави, а верховний головнокомандувач Володимир Зеленський допускав залучення до оборони держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою чи відбувають покарання.