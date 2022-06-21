Reuters: ЄС у рамках сьомого пакета санкцій обговорить обмеження на російське золото

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Європейський Союз планує продовжувати санкційний тиск на росію через війну в Україні. У наступному пакеті санкцій лідери країн — членів ЄС можуть запровадити обмеження на російське золото.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Лідери ЄС зберуться на саміт 23—24 червня. У проєкті підсумкового документу ЄС обіцятиме продовжити роботу над новими санкціями проти росії та над тим, щоб рф не могла їх обійти.

Ця теза є компромісом між скандинавськими країнами, які хотіли чіткої вказівки на сьомий пакет у документі, та Німеччиною і Бельгією, які хочуть сконцентруватися на виконанні вже введених санкцій.

До наступного пакета санкцій можуть потрапити операції з російським золотом. Це єдиний актив російських резервів, на які поки не наклали обмеження.