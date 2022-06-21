Російські пропагандисти розсварилися через обмін «Тайри». Вони запевняють, що її обміняли на сина чеченського чиновника

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Російські пропагандисти розсварилися між собою через обмін української волонтерки та парамедика Юлії Паєвської з позивним «Тайра». Вони запевняють, що її обміняли на Адама Гриценка — сина помічника представника Чечні в анексованому Криму Мурада Саідова.

Про це пише «Новая газета».

Після публічного оголошення президентом Володимиром Зеленським про повернення «Тайри» з полону російські воєнні кореспонденти з посиланням на власні джерела запевняли, що жодних обмінів не було і Юлія Паєвська продовжує бути в полоні. Однак згодом зʼявилося відеопідтвердження про те, що «Тайра» вже на підконтрольній Україні території.

Найбільше про цю тему писала пропагандистка з російського «Первого канала» ірина куксенкова. Вона спочатку запевняла, що «Тайру» не обмінювали, а потім заявила, що це був не обмін, а «мутна схема з корупційною складовою». За її словами, обміном займалися представник Чечні в Криму Іса Хачукаєв та його помічник Мурад Саідов. Вони хотіли визволити з полону сина останнього Адама Гриценка.

Сам Гриценко зазначав, що у березні його дійсно затримували українські спецслужби, перевірили документи, а потім перевезли в «безпечне місце». Він казав, що з нього планували зробити «сакральну жертву». Сам Гриценко є громадянином України і навчається на юриста, а «кадирівців» він назвав «заблудшими» людьми і закликав чеченців не воювати в Україні.

Спочатку заяви куксенкової спростувам сам очільник Чечні кадиров. Він у своєму Telegram-каналі оприлюднив звернення Саідова, в якому той запевняє, що його син досі у полоні. Сам кадиров заявив, що «несумлінні» журналісти, які розповсюджують «недоведені та абсолютно брехливі версії», ризикують стати фігурантами кримінальної справи про поширення хибних відомостей про російських військових.

Згодом куксенкову розкритикував і міністр інформації Чечні Ахмед Дудаєв. Він зателефонував пропагандистці і запевнив, що ніхто з чеченців не був причетний до обміну «Тайри». Вона зазначила, що «дай Бог, щоб це було так», однак володіє зовсім іншою інформацією про деталі обміну. Її підтримали й інші пропагандисти, які продовжують критикувати російське керівництво за обмін «Тайри».