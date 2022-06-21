Тарифи на газ і тепло для населення не зростатимуть під час війни — парламент підтримав законопроєкт

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Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 7427, яким запроваджується мораторій на підвищення цін і тарифів на газ і опалення протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Ціна на природний газ для побутових споживачів не може бути більшою, ніж та, що була станом на 24 лютого 2022 року.

Законопроєкт тимчасово забороняє постачальнику газу примусово стягувати заборгованість зі споживачів, зокрема, включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, стягувати цю заборгованість у примусовому порядку або припиняти постачання газу через заборгованість.

Разом із тим, у законопроєкті передбачені компенсації збитків і втрат для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання. Вони покриватимуться із держбюджету. Фінансувати витрати, що виникнуть внаслідок введення мораторію, планують за рахунок збільшення видатків спеціального фонду Державного бюджету на 264 мільярди гривень (відповідний законопроєкт № 7429 депутати також ухвалили в першому читанні).