У Раді пропонують не відправляти на війну людей, у родині яких є загиблий

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Facebook / Операція об'єднаних сил

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують не мобілізовувати на війну людину з родин, де є загиблий.

Про це 21 червня повідомила народна депутат фракції «Слуга народу» та глава парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла.

Так, від мобілізації пропонують звільнити жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний або неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час війни.