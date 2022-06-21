У Києві МАФи біля станцій метро, що заважають дістатися укриттів, перенесуть

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У Києві перемістять МАФи біля станцій метро та зупинок міського транспорту, що заважають людям дістатися укриттів і сховищ.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Підприємцям, які мають дозвільні документи, запропонують альтернативні місця для торгівлі. Вони матимуть три дні, щоб самостійно демонтувати та перенести МАФи. Якщо вони не встигнуть, комунальні підприємства самостійно знесуть і транспортують споруди на штрафмайданчики.