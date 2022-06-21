Бойовик «днр» отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна

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Бойовик «днр» отримав 15 років тюрми з повною конфіскацією майна за участь у повномасштабній війні росії проти України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що з кінця лютого по березень 2022 року громадянин України, перебуваючи на окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав «днр». Разом із підрозділами окупаційних військ росії він наступав з півдня у Запорізькій області, де його взяли в полон. Його підрозділ був майже знищений.

Бойовика визнали винним за статтями про державну зраду та участь у незаконному збройному формуванні.