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Верховна Рада повернула мита на імпортні товари та розмитнення авто

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада України повернула мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто — нові правила почнуть діяти з 1 липня.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Відповідний урядовий законопроєкт № 7418 підтримали відразу у двох читаннях — 234 голоси за.

Так, з 1 липня відновлюють мита для:

Від сплати збору на обов’язкове державне страхування звільняють тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами.

Крім цього, Рада в першому читанні схвалила «митний безвіз» (№ 7420) та приєднання до системи NCTS.