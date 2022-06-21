Верховна Рада повернула мита на імпортні товари та розмитнення авто
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН / Кузьмін Олександр
Верховна Рада України повернула мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто — нові правила почнуть діяти з 1 липня.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Відповідний урядовий законопроєкт № 7418 підтримали відразу у двох читаннях — 234 голоси за.
Так, з 1 липня відновлюють мита для:
- товарів, які ввозять платники єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- підприємств, що не сплачують ввізне мито;
- транспортних засобів, які ввозять громадяни.
Від сплати збору на обов’язкове державне страхування звільняють тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами.
Крім цього, Рада в першому читанні схвалила «митний безвіз» (№ 7420) та приєднання до системи NCTS.
- 6 квітня в Україні скасували мита та ПДВ на імпорт, зокрема на автомобілі. Через скасування мита до бюджету не надійшло приблизно 13 млрд грн, а загалом ввезли більше ніж 119 тисяч автомобілів.