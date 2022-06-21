Фінляндія не досягла прориву в переговорах з Туреччиною до саміту НАТО в Мадриді

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Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо після переговорів зі Швецією і Туреччиною, які відбулись у Брюсселі, заявив, що його країна не очікує прориву в переговорах з турецькою стороною до саміту НАТО в Мадриді, який відбудеться в кінці червня.

Про це пише «Європейська правда».

Ніїністьо назвав сам факт переговорів прогресом, але щодо змісту дискусії його оцінка песимістична.

«Узагалі, по суті, прогрес не такий вже й великий. Але ми точно маємо бути задоволені, що дискусії почалися. Усі дивляться на Мадрид і графік у контексті Мадриду, але буде дуже важко досягти домовленостей до цього часу», — сказав він і додав, що Фінляндія, найімовірніше, не зможе вступити до НАТО до вересня.