Фінляндія не досягла прориву в переговорах з Туреччиною до саміту НАТО в Мадриді
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо після переговорів зі Швецією і Туреччиною, які відбулись у Брюсселі, заявив, що його країна не очікує прориву в переговорах з турецькою стороною до саміту НАТО в Мадриді, який відбудеться в кінці червня.
Про це пише «Європейська правда».
Ніїністьо назвав сам факт переговорів прогресом, але щодо змісту дискусії його оцінка песимістична.
«Узагалі, по суті, прогрес не такий вже й великий. Але ми точно маємо бути задоволені, що дискусії почалися. Усі дивляться на Мадрид і графік у контексті Мадриду, але буде дуже важко досягти домовленостей до цього часу», — сказав він і додав, що Фінляндія, найімовірніше, не зможе вступити до НАТО до вересня.
- 20 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася тристороння зустріч представників Туреччини, Швеції та Фінляндії щодо вступу останніх до Альянсу. Раніше президент Туреччини виступив проти вступу Фінляндії та Швеції, назвавши їх «притулком тероризму».
- Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.