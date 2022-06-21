СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну та Торгово-промислової палати

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СБУ

Служба безпеки викрила російську агентурну мережу фсб, яка вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади. До цієї мережі входили посадовці Кабінету міністрів і Торгово-промислової палати.

Операцію з виявлення мережі контррозвідка СБУ проводила в кілька етапів. У результаті в Києві затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати.

Затримані передавали ворогу різну розвідінформацію — від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. За завдання вони отримували від двох до $15 тисяч.

Як встановила СБУ, урядовця росіяни завербували у 2012 році під час подорожі в росію, після чого він почав збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні. Копії секретних документів росіяни отримували через «звʼязкового» — одного з працівників Торгово-промислової палати.

«Звʼязкового» теж завербували у Москві співробітники 5 служби фсб. Інструктаж він отримував в окупованому Сімферополі. Готував його агент фсю Юрій Водолазкій.

Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх «звʼязковому» з ТПП, а той — далі в росію через зашифровані канали звʼязку.

Винагороду «звʼязковий» отримував під час зустрічей з кураторами, що відбувалися у Криму чи у третіх країнах.

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді (ст. 111 УК). Суд відправив їх під варту.