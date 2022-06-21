Війська росії втратили за добу 300 осіб убитими, 19 танків і 18 броньованих машин

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Російська армія за минулу добу в Україні втратила ще приблизно 300 своїх військових. Наразі загальна кількість убитих окупантів зросла до 34 100 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу росіяни втратили 19 танків, 18 броньованих машин, три артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 10 безпілотників, 10 автоцистерн і чотири одиниці спецтехніки. Сили української протиповітряної оборони збили 7 крилатих ракет.

Ось загальні втрати окупантів у техніці: