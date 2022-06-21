У Києві відзавтра закривають Південний міст для приватних машин

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Пресслужба КМДА

У Києві з 22 червня закривають рух Південним мостом для приватного транспорту.

Про це Київська міська державна адміністрація попередила у вівторок, 21 червня.

Їздити мостом зможуть тільки спецтранспорт екстрених та аварійних служб, громадський та транзитний вантажний транспорт, а також авто зі спеціальними перепустками.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працюватимуть такі мости: Метро, Патона, Дарницький, Північний та Південний.